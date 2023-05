Finché non ho il riscontro, ho sempredi non essere adeguato... ma sono felice di aver rotto ... 'Ci ho messogli stalker che prendono di mira noi personaggi famosi. Uno mi spediva delle ......reagito e a quel puntol'altro uomo è sceso dal mezzo, ma lui è corso a casa con il cane', racconta ancora spaventata sui social mamma Catia. Il ragazzo e il suo cane stanno bene, ma laè ...La partita fra le due squadre è stata molto equilibrata già nel primo tempo, con l'Udinese di Andrea Sottil che ha provato senzaad affrontare la Lazio e ha avutoqualche chance con ...

Paura anche per il Po in Piemonte, Murazzi sommersi a Torino La Stampa

La prima intervista del leader dopo il ricovero: «È stata dura ma ho sempre avuto fiducia. Il centro C’è più spazio e lo presidia Forza Italia» ...In omaggio al giorno in cui i fratelli Wright ottennero brevetto dell'aeroplano (22 maggio 1906), eccovi cinque film in streaming ambientati dentro un velivolo.