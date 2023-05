Patenti ‘facili’ a Napoli | quattro denunce della Polizia Stradale

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSosteneva gli esami per la patente di categoria C e D con l’unico obiettivo di suggerire le soluzioni a chi era disposto a pagare: è quanto hanno scoperto gli agentiSquadra diGiudiziaria del Compartimento diCampania-Basilicata che venerdì scorso hanno denunciato – per tentata truffa – una 28enne di Frattamaggiore (), suo zio 53enne, e un cittadino cinese di 34 anni e un cittadino pakistano di 52 anni (i due candidati scoperti dalla Ps). Dalle indagini è emerso che la 28enne, dopo aver inoltrato la domanda di iscrizione per sostenere l’esame teoricopatente di guida, si era presentata negli ufficiMotorizzazione Civile dicon il pretesto di conseguire la patente di ...

Sosteneva gli esami per la patente di categoria C e D con l'unico obiettivo di suggerire le soluzioni a chi era disposto a pagare: è quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra di Polizia ...Recenti indagini hanno evidenziato che il numero di nuoveè in crescita ed il nostro Gruppo ... quella di creare moto che siano affidabili, durevoli,da guidare e accessibili, con un ...Kysia Hekster, ex corrispondente dalla Russia per l'emittente pubblica olandese Nos , ha spiegato in un tweet che lefalse sarebbero piuttostoda reperire in Ucraina: "Puoi acquistare ...