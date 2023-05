Parità salariale | i nuovi obblighi della Direttiva UE 2023

Indice Direttiva UE sullaGli obblighi di reportistica e la fine del segreto retributivo Novità anche in fase pre - assuntiva Agevolazioni processuali La certificazione sulla...La nuova norma avrà effetti anche sugli appalti, rispetto ai quali le aziende partecipanti dovranno essere in regola con lauomo - donna. LA DIRETTIVA EUROPEA DOVRA' ESSERE RECEPITA ...leggi anche Cos'è il gender gap (e quanto ci costa) Cosa rischiano le aziende che non rispettano laLa direttiva Gpg impone ai membri dell'Unione europea di prevedere un regime ...

Parità salariale tra uomini e donne, il datore deve provare di non discriminare Il Sole 24 ORE