Pardo “coccola” la coppa dei campioni d’Italia | video tutto da ridere!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 22 maggio 2023) Sono giorni di attesa a Napoli per quella che sarà la premiazione ufficiale alla squadra campione. La cerimonia si terrà dopo Napoli-Sampdoria, ultima partita di Serie A. Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, alzerà ladavanti ad uno Stadio Maradona gremito per l’ultimo atto di questa straordinaria stagione. Laarriverà a Napoli il 24 maggio e per più di una settimana sarà a disposizione dei tifosi per delle foto. Il viaggio del trofeo parte da Milano, e verrà ripreso da Dazn che dedicherà uno speciale sul proprio streaming. PierluigiLaè in viaggio verso Napoli: la ninna nanna diProprio durante il viaggio, Pierluigi, telecronista di Dazn ha avuto la possibilità di vedere da vicino il trofeo. In alcune immagini che ...