(Di lunedì 22 maggio 2023) Ilin dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane si è più cherispetto al: anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera del governo ...

Ilin dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane si è più che dimezzato rispetto al 2011: anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera del governo guidato ......alla cerimonia di consegna simbolica delle chiavi della nuovaelettrica acquistata dal Comune di Sanfront. Si tratta di un mezzo green, un Citroen Berlingo, che va a rinnovare ilvetture ...Il meravigliosodel Grand Hotel Villa d'Este, come da tradizione, anche quest'anno ha creato un esclusivo palcoscenico per la varietà distoriche che hanno partecipato al Concorso d'...

Parco auto blu più che dimezzato dal 2011 al 2022 Adnkronos

(Adnkronos) – Il parco auto in dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane si è più che dimezzato rispetto al 2011: anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera de ...Con partenza dal Parco Catullo tre auto effettueranno venti giri per regalare a chi riuscirà ad aggiudicarsela un’esperienza unica. E le vetture Ferrari saranno anche le protagoniste di un’esposizione ...