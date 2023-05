(Di lunedì 22 maggio 2023) (Adnkronos) – Ilin dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane si è più cherispetto al: anno in cui questa voce finì sotto la scure della spending review per opera del governo guidato da Silvio Berlusconi. Stando a quanto emerso dai dati diffusi dal dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez pa, analizzati dal Centro studi enti locali, al 31 dicembreleblu e grige in dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane erano 30.665. Settesu 10, tra quelle in dotazione alle amministrazioni pubbliche italiane, sono di proprietà (21.770). A queste si sommano 7.981 veicoli a noleggio, di cui solo 17 con conducente, e 533in leasing. Ancora meno quelle in comodato ...

Parco auto blu più che dimezzato dal 2011 al 2022 Entilocali-online

