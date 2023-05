Parco Appia Antica | Righini |  “Al lavoro per acquisire area dimenticata da giunta Zingaretti”

Faccio un esempio: sta per scadere il mio incarico di presidente deldell'Antica. Pensavo di poter mettere in pratica quel che teorizzo e in parte ci siamo riusciti, poiché abbiamo dotato ...... non solo ha commesso un abuso edilizio, ma lo ha fatto in uno dei siti paesaggistici e archeologici più pittoreschi della capitale, neldell'Antica. A stupire, stavolta, anche il fatto ...Il punto esatto di partenza è stato Città del Vaticano, per poi passare aldell'Antica di Terracina. Il tragitto è proseguito per Gaeta e Sessa Aurunca, fino ad arrivare a Benevento. Qui, ...

Città metropolitana e il parco dell'Appia Antica - Associazione L ... L'agone

Il divulgatore e saggista, che sarà ospite del Festival di Green&Blue, nel suo ultimo libro "Perché il clima sta cambiando" punta ...Il protagonista è stato Paulo Spedicato, atleta della "Action team Valle della cupa". Ha percorso 930 chilometri tra Lazio, Campania, Basilicata e Puglia ...