Papua Nuova Guinea e USA firmano patto sicurezza

Anche i programmi di viaggio di Biden sono stati modificati per questioni d'ordine interno: saltate le visite inGuinea e in Australia, dove doveva esserci un Vertice del Quad (Usa, ...... Scholz: il premio Carlo Magno per il coraggio a Zelensky e al suo popolo girato dalla figlia Fotogallery - Le immagini costate il posto al ministro degli Esteri diGuinea INCONTRI CON ...

di sicurezza che farà certamente irritare la Cina. Secondo Washington, il patto aumenterà la stabilità e la sicurezza nella regione. La Papua Nuova Guinea è pronta a firmare un patto di difesa con gli ...Quando il primo ministro Narendra Modi è arrivato in Papua Nuova Guinea per i colloqui con i leader del Pacifico durante la prima visita ...