Paolillo | «Inzaghi? Non lo confermerei! Con la Fiorentina non facile»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ernesto, ex dirigente dell’Inter, intervenuto sulle frequenze di Radio Firenze Viola ha parlato del momento della squadra dia due giorni dalla finale di Coppa Italia contro laSPERANZA – Questa l’analisi di: «Inter in finale di Champions League? Percorso strepitoso ed inaspettato. La squadra ha fatto veramente tanto. Poi sulla partita secca può succedere di tutto, speriamo che accada! Finale di Coppa Italia? Credo che l’Inter voglia vincerla, per mille motivi. Per motivi economici la vittoria di queste coppe prevede tutta una serie di bonus che si ricevono da sponsor e dalla Lega. E quindi sistema i conti, che non sono positivi. Sfida-Italiano? Io sono affascinato dal confronto. Stimo tantissimo Italiano per quanto fatto allo Spezia e per quello che sta ...