Panchina Napoli | scatto Benitez e Gasperini | tutte le piste di De Laurentiis

(Di lunedì 22 maggio 2023) Silenzi che valgono più di mille parole. Perché quelle dette dai diretti interessati, in questo periodo, non bastano affatto a riempire un vuoto dettato dall'attesa. Almeno su questo Aurelio De ...

Il profilo è compatibile con la strategia aziendale, si dovrebbe soltanto superare qualche perplessità di natura tattica, perché ilattuale non è costruito per giocare con la difesa a tre. ......ilavrà un nuovo allenatore . Dopo le dichiarazioni implicite ma comprensibili di Luciano Spalletti che dirà addio a fine stagione, il club azzurro deve trovare velocemente l'erede inPareggi contro Fiorentina (3 - 3) e nella citata sfida scudetto contro ilal "Maradona", ... In porta dovrebbe essere confermato Svilar con Rui Patricio in; terzetto difensivo composto ...

Panchina Napoli: da Benitez a Nagelsmann, i nomi per il dopo Spalletti - Sportmediaset Sport Mediaset

Per l’Inter comincia il momento delle finali, ma non va dimenticato l’obiettivo prioritario della stagione: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. E – anche per colpa di Gagliar ...L'addio di Spalletti sembra sempre più probabile, ma ADL si cautela con un nome da sogno: il Napoli punta in alto.