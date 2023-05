Pallavolo | Nazionale | azzurri al lavoro in Val di Fiemme in vista dei primi impegni stagionali

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cavalese, 22 mag. - (Adnkronos) - Sono giorni di intensoin Val diper lamaschile che in settimana sarà impegnata nel DHL Test Match Tournament contro Olanda (mercoledì 24 ore 21) e Bulgaria (giovedì 25 ore 21); il torneo comincerà ufficialmente domani con l'incontro tra le due formazioni ospiti in arrivo in queste ore in Trentino. Per latricolore campione del mondo si tratterà delle prime due gare ufficiali che di fatto sanciranno l'inizio di una stagione interche si preannuncia più che mai intensa e ricca di appuntamenti: la Volley Nations League, i Campionati Europei e, infine, le Qualificazioni Olimpiche. Il CT azzurro avrà, dunque, la possibilità di cominciare a testare la condizione dei sui ragazzi indei...