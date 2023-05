(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. - (Adnkronos) - Settanta giorni per continuare nel percorso di crescita e per confermare di essere tornato nel gotha della. Ilinizia il percorso verso le SuperFinal della World Cup di Long Beach (23-25) e i campionati del mondo di Fukuoka (14 - 30 luglio) e si raduna al Centro Federale diindal 21 maggio al 7. Il commissario tecnico Carlo Silipo allarga il gruppo, tornano Roberta Bianconi e Sofia Giustini assenti nella prima fase della World Cup, e convoca ventiquattro atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Cergol ed Emma De March (Trieste), Giusy Citino e Carlotta Meggiato (Plebiscito PD), Caterina Banchelli e Sara Cordovani (RN Florentia), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo ...

Si chiude il tabellone definitivo della World Cup dicon chiare anche le squadre che affronteranno le nostre due Nazionali , Settebello e. Nel campo maschile le ultime due, in ordine cronologico, ad aver staccato il pass per la ...Primo pareggio stagionale per la Sport Center Polisportiva che vale però una vittoria. Ilparmigiano, sotto di 2 punti alla fine del 4° tempo, ha pareggiato 9 a 9 (1° tempo 4 - 1; 2° tempo 1 - 3; 3° tempo 1 - 3; 4° tempo 3 - 2) contro Canottieri Milano. Per la squadra allenata da ...PARMA - Primo pareggio stagionale per la Sport Center Polisportiva che vale però una vittoria. Ilparmigiano, sotto di 2 punti alla fine del 4° tempo, ha pareggiato 9 a 9 (1° tempo 4 - 1; 2° tempo 1 - 3; 3° tempo 1 - 3; 4° tempo 3 - 2) contro Canottieri Milano. Per la squadra allenata da ...

Ultimo'ora: Pallanuoto: Setterosa in collegiale a Ostia fino al 7 giugno La Svolta

Roma, 22 mag. – (Adnkronos) – Settanta giorni per continuare nel percorso di crescita e per confermare di essere tornato nel gotha della pallanuoto. Il Setterosa inizia il percorso verso le SuperFinal ...Settanta giorni per continuare nel percorso di crescita e per confermare di essere tornato nel gotha della pallanuoto. Il Setterosa inizia il percorso verso le SuperFinal della World Cup di Long Beach ...