Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia | Setterosa in raduno | tornano Bianconi e Giustini

(Di lunedì 22 maggio 2023) Inizia a entrare nel vivo la preparazione della Nazionale italiana di. Il Commissario Tecnico Carlo Silipo ha infatti convocato le azzurre al Centro Federale di Ostia per una lunga sessione di allenamenti che andranno avanti fino al prossimo 7 giugno, ovvero pochi giorni prima delle Super Final della World Cup di Long Beach (23-25 giugno). Poi le attenzioni si sposteranno tutte sui Campionati Mondiali 2023, in scena a Fukuoka dal 14 al 30 luglio. Il CT per l’occasione ha voluto allargare l gruppo di lavoro, spinto dai diversi spunti interessanti scaturiti dalle prestazioni di alcune giocatrici, ritrovando Robertae Sofia: “Abbiamo allargato il gruppo perché nella fase finale del campionato ho avuto spunti interessanti da diverse giocatrici, che hanno quindi meritato questa ...