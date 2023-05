Palermo | Brunori verso il rinnovo di contratto | la situazione

Commenta per primo Al di là della mancata qualificazione ai playoff, la stagione di Matteoè stata senza dubbio da incorniciare. Tanto che, come riporta La Gazzetta dello Sport , la dirigenza rosanero ha già iniziato a lavorare a prolungamento e adeguamento del contratto ...Se infatti procedono i contatti per definire i prolungamenti di Matteoe Mirko Pigliacelli, il club rosanero lavora per 'blindare' anche Claudio Gomes. Come riportato da Tuttomercatoweb, il ...Lavori in corso, intanto, per blindare il capitano Matteo: per lui pronto un rinnovo sino ... Bettella ha deluso tutte le aspettative: arrivato aper fare il titolare, è stato scavalcato ...

