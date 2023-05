Pagelle Roma-Salernitana | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di lunedì 22 maggio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Ledei protagonisti deltra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: al termine del primo tempo: al termine della partita

Ledegli arbitri di Serie A della 36ª. Stasera si giocano- Salernitana (alle 18.30) e Empoli - Juventus (alle 20.45) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Purtroppo non è stato il torneo di Jannik Sinner (5), giunto nella Città Eterna per divenire l'ottavo re di, ma sorpreso dall'ottavo nano Cerundolo . Dovrà abituarsi a questi alti e bassi Jannik,...Ma i segnali che offrono asono positivi SINNER & DJOKOVIC 5 I pensieri fanno un brutto scherzo al Predestinato e al Campione di gomma che deludono il pronostico. Jannik deve lavorare sulla ...

LIVE Le pagelle di Roma-Salernitana Voce Giallo Rossa

Tennis | Extra | Si è concluso il torneo WTA 1000 di Roma con la vittoria di Elena Rybakina in una finale tristemente segnata dal maltempo e dal ritiro della sfortunata ...MARCATORI: 28' Samb (J), 30' Vella (R), 34' Darboe (R). JUVENTUS (4-3-3): Huli, Specker (21' st Cancila), Bonora, Moschetta, Malfatti (43' st Gecaj), Badarau, Repciuc (21' st Suazo), Borasio, Kaba, Ti ...