Pagelle Empoli-Juve | Caputo show | Chiesa torna al gol VOTI

(Di lunedì 22 maggio 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Vicario 6; Ebuehi 6.5, Ismajli 6.5, Luperto 7.5, Parisi 7; Grassi 6.5, Bandinelli 6.5 (68? Haas 6); Akpa Akpro 7 (87? Stojanovic SV), Fazzini 6.5 (78? Henderson SV), Cambiaghi 7 (78? Pjaca SV);8 (87? Piccoli 6.5). All. Zanetti 7.5ntus: Szczesny 6; Gatti 5.5, Bremer 5.5, Alex Sandro 4 (63? Rugani 6); Barbieri 5 (46?6.5), Miretti 5 (46? Paredes 5), Locatelli 6 (58? Di Maria 5), Rabiot 6, Kostic 5; Milik 4.5 ...

ALEX SANDRO 4 La palla persa che vale il 3 - 0 dell'fotografa la sua prestazione da film horror. Spaventoso (18' st Rugani 5,5: lo si nota poco). BARBIERI 5,5 Potrebbe e dovrebbe essere più ...I campani sono invece in 14/a posizione con 39 punti insieme all'. LERUI PATRICIO 5,5 Guarda le entrate di Candreva e di Dia in area senza poter mettere una seconda mandata alla porta.

Tracollo collettivo della Juventus, la difesa crolla. Bocciati Alex Sandro e Bremer, non va meglio in attacco con Vlahovic poco lucido in zona gol. L'Empoli vola con Caputo e Akpa-Akpro, prestazione ...La Juventus avverte il contraccolpo della sentenza della Corte Federale e nel posticipo della 36ª giornata si fa travolgere dall'Empoli di Zanetti, che si impone con un perentorio 4-1. Dopo la nuova ...