Pafundi | Baldanzi | Casadei e gli altri | l’Italia Under 20 è oro puro Ora lo sa anche il Brasile | sconfitto ai Mondiali

(Di lunedì 22 maggio 2023) Le 23 della domenica sera sono un orario scomodo, è vero. Chi però ha deciso di sacrificare qualche ora di sonno per guardare20 di Carmine Nunziata al Mondiale di categoria che si gioca in Argentina non è rimasto deluso, anzi. I ragazzi guidati dall’ex calciatore del Padova hanno schiantato il, superfavorito della manifestazione assieme alla solita Argentina padrona di casa, andando in vantaggio per 3 a 0 nel primo tempo, facendosi beffe dei verdeoro per oltre un’ora e portando a casa la vittoria finale per 3 a 2 con qualche patema negli ultimi minuti. C’è molto altro, però, oltre al risultato, che rende appetibili le prossime gare degli azzurrini a discapito dell’orario proibitivo. Innanzitutto non è un azzardo dire chenon ha mai avuto un20 così forte, e ...