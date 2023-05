Ostia | Ferrara M5S | “Gualtieri rischia di essere responsabile catastrofe ambientale ed economica del litorale”

(Di lunedì 22 maggio 2023) “Comincio a pensare chenon sia uno che non riesce a vedere la soluzione: è uno che non vede proprio il problema. Questo Sindaco non lo dice, ma il maremoto che ha prodotto la sua incapacità di gestione delle spiagge di Roma sta provocando danni economici e ambientali senza precedenti. Forse non si è accorto che il 28 aprile ha firmato una Ordinanza balneare taroccata, dove scientemente sono stati stralciati tutti gli articolati relativi alla gestione e alla tutela delle spiagge libere di Ponente e quelli relativi alle spiagge di Levante. Il Sindaco venga in Aula a spiegare se sapeva che stavamo andando verso una catastrofeeddel. Ci spieghi perché non ha preso provvedimenti per risolvere le questioni e soprattutto chiarisca alla città cosa sta facendo per risolvere il ...

...e l'appello alla manifestazione sono stati ripresi da diversi canali social die anche dal gruppo Oasi Naturista di Capocotta e del Settimo Cielo, spiaggia gay della Capitale. Paolo, ......M5s per la circoscrizione Centro Italia e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina Paolo. ... ha attribuito al sistema dunale che si snoda lungo la via Litoranea dicaratteristiche di ...Fai clic qui per annullare la risposta. Il tuo nome (obbligatorio) Indirizzo Email (obbligatorio, ma non sarà pubblicato) Il tuo indirizzo di email, di nuovo Il tuo sito se ne hai uno (non ...

Ostia: Ferrara (M5s) attacca il sindaco Gualtieri per le spiagge libere allo sbando Canale Dieci

“Comincio a pensare che Gualtieri non sia uno che non riesce a vedere la soluzione: è uno che non vede proprio il problema. Questo Sindaco non lo dice, ma il maremoto che ha prodotto la sua incapacità ...Il maltempo arriva “in aiuto” dell’amministrazione capitolina. Sembra un paradosso, ma il brutto tempo ha finora nascosto la polvere sotto il tappeto – sempre fino a un certo punto – almeno a Ostia, d ...