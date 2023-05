Osimhen | il gesto fuori luogo al cambio è colpa della rottura tra Spalletti e De Laurentiis

Richiamato in panchina da Luciano Sp a lletti,ha sfogato la sua frustrazione per essere rimasto a secco. Tris Napoli al Maradona: Inter ko con testa alla Coppa ItaliaDopo la partita,si è trattenuto a lungo con i tifosi e - sorridente - ha concesso foto, autografi e video - messaggi a tutti , prima di tornare a casa dopo Napoli - Inter 3 - 1. Quasi come a ...... capocannoniere della competizione, si è scagliato contro la panchina, chiedendo spiegazioni ai collaboratori di Spalletti e mandando anche a quel paese con unun membro dello staff.è ...

Osimhen, furia contro Spalletti: "Ma che ca***", brutto gesto in panchina Liberoquotidiano.it

Luciano Spalletti parte dalla sfida vinta contro l'Inter: «Stasera c’è stato tutto il Napoli, con la qualità di gioco che ci ha sempre contraddistinto. Era una ...Victor Osimhen è stato sostituito da Giovanni Simeone durante la partita Napoli-Inter. La reazione del bomber ha sorpreso tutti.