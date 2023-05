Oroscopo Paolo Fox giugno 2023 | classifica | segni fortunati e le previsioni per il nuovo mese

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 maggio 2023)Fox. Ancora pochi giorni, dopodiché saluteremo maggio per dare il benvenuto aldi: caldo, estate, mare, aperitivi in spiaggia e chi più ne ha più ne metta. La bella stagione è alle porte e la voglia di staccare la spina dagli incalzanti ritmi lavorativi si fa decisamente sentire. Avete già organizzato le vacanze, opterete per la montagna o per il mare? Tuttavia, tra un’idea di viaggio e l’altra scommetto che siete curiosi di sapere quali saranno imaggiormentedeldie quelli che invece faranno maggiore fatica ad ingranare. Non indugiamo oltre e scopriamo tutto con le, segno per segno, dell’amato astrologoFox che non delude ...