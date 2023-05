OPPO Find N2 Flip si tinge di rossonero con l’edizione limitata targata AC Milan

Documento senza titolocelebra la sua partnership con AC Milan tramite la creazione di una capsule collection dedicata aN2 Flip in edizione limitata disponibile esclusivamente suStore . Non solo, in abbinata gli utenti potranno scaricare una serie di wallpaper dinamici per lo schermo posteriore dedicati ...Disponibile in serie limitata esclusivamente suStore, la capsule collection permette infatti di proteggere il vostroN2 Flip e mostrare al mondo la vostra passione, e grazie ai wallpaper ...e AC Milan celebrano la loro partnership con una nuova collaborazione che entusiasmerà i tifosi di calcio e gli appassionati di tecnologia. La capsule collection dedicata aN2 Flip , disponibile in edizione limitata esclusivamente suStore, permette ai fan di personalizzare il proprio smartphone con i colori e il marchio del leggendario AC Milan....

OPPO Find N2 si colora di rosso e nero con le nuove cover targate AC Milan Hardware Upgrade

