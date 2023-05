OPPO Find N2 Flip | nuova cover targata AC Milan

(Di lunedì 22 maggio 2023) In esclusiva, solo suStore, una capsule collection diin edizione limitataX ACdedicata aN2, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, celebra la sua partnership con AC, una delle squadre di calcio italiane più iconiche al mondo, tramite la creazione di una capsule collection dedicata aN2in edizione limitata disponibile esclusivamente suStore. In abbinata sono scaricabili anche i wallpaper dinamici dell’amata squadra rossonera per lo schermo esterno.N2La capsule collection permette ...

In esclusiva, solo su OPPO Store, una capsule collection di cover in edizione limitata OPPO X AC Milan dedicata a OPPO Find N2 Flip.OPPO ha deciso di celebrare la sua partnership con una delle squadre di calcio più tifate d’Italia: l’AC Milan, creando una capsule collection in edizione limitata per il pieghevole OPPO Find N2 Flip.