Oppenheimer | Christopher Nolan conferma che sarà il suo film più lungo | Sfiora le tre ore

(Di lunedì 22 maggio 2023) Cresce l'attesa attorno al nuovodied è stato proprio il pluripremiato regista are cheil più longevo della suaografia. Arriverà nelle sale italiane il 23 agosto, nuovodiincentrato sulla figura di J. Robert, il padre della bomba atomica. Nelle ultime settimane si sono diffuse voci contrastanti sulla sua durata, ma a fare chiarezza ci ha pensato lo stesso regista in una recente intervista. "leggermente piùdi Interstellar, che era il miopiùfinora" ha raccontato il regista ai microfoni di TotalMagazine. Interstellar ha una durata ...

Nolan presenta il suo film sulla "'persona più importante mai vissuta" al CinemaCon Il cast stellare diIl film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. ...Prepariamo i popcorn e armiamoci di pazienza perchéNolan conferma cheè il suo film più ...' Toccate le tre ore .'vede uno degli attori più utilizzati daNolan , Cillian Murphy , nei panni del fisico teorico e "padre della bomba atomica" J. Robert. Il ...

Oppenheimer, Christopher Nolan conferma che sarà il suo film più ... Movieplayer

Susquehanna analyst Christopher Rolland reiterated a Buy rating on Marvell (MRVL – Research Report) today and set a price target of ...Arriverà nelle sale italiane il 23 agosto Oppenheimer, nuovo film di Christopher Nolan incentrato sulla figura di J. Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Nelle ultime settimane si sono ...