Operazione della Cina per rafforzare i legami con gli ex stati sovietici. Mosca sta a guardare

(Di lunedì 22 maggio 2023) Laama numeri roboanti che suscitino impressione e, da questo punto di vista, il summit di Xi’an con i presidenti delle cinque repubbliche dell’Asia Centrale non ha deluso le aspettative. Durante la due giorni il presidente cinese Xi Jinping, che ha fortemente voluto l’incontro, ha intrattenuto colloqui bilaterali con i leader di Kazakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tagikistan e Kirghizistan per poi presiedere la sessione “plenaria”. Sonoben 82 gli accordi ufficiali siglati durante gli incontri, un numero che fa ben capire quanti siano i tavoli su cui gli interessi di Repubblica Popolare e Paesi centro asiatici si incrociano. La concomitanza con il G7 di Hiroshima e, in misura minore, l’elaborata cerimonia messa in piedi a Xi’an per sancire l’iniziodue giorni di lavori, hanno contribuito ad aumentare il peso ...