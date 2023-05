Onu | in 50 anni 12mila disastri meteo nel mondo e due milioni di morti

E che 23dopo quella telefonata fa capolino all'a raccontare di un'Italia che funziona.L'organizzazione mondiale per meteorologia (Wmo ) che fa capo all', ha stilato un rapporto e mette in guardia per il futuro. La buona notizia è che le nuove tecnologie grazie alle quali si ...Leggi Anche Giornata Mondiale della Terra, l'allarme dell': temperature ben oltre la media TI POTREBBE INTERESSARE

Onu, in 50 anni 12mila disastri meteo e 2 milioni di morti Agenzia ANSA

di aver ridotto del 60% in 30 anni la mortalità infantile, di aver sradicato il vaiolo e di esserre ormai vicini all'estinzione della poliomielite, sono oggi messi in pericolo da guerre e conflitti ...E' una vera e propria ecatombe quella provocata dagli eventi meteo estremi. 12mila disastri dal 1970 al 2021 nel mondo, oltre due milioni di vittime, di cui il 90% nei paesi in via di sviluppo e perdi ...