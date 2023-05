(Di lunedì 22 maggio 2023) E' una vera e propria ecatombe quella provocata dagli eventiestremi. 12miladal 1970 al 2021 nel mondo, oltre due milioni di vittime, di cui il 90% nei paesi in via di sviluppo e ...

Onu: 2mln di morti in 50 anni provocati dai disastri meteo TGLA7

E' una vera e propria ecatombe quella provocata dagli eventi meteo estremi. 12mila disastri dal 1970 al 2021 nel mondo, oltre due milioni di vittime, di cui il 90% nei paesi in via di sviluppo e perdi ...“Ma i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo hanno subito un costo sproporzionatamente elevato rispetto alle dimensioni delle loro economie”, denuncia l’Onu. “Le comunità ...