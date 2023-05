Oms | Schillaci “Dall' Italia collaborazione costruttiva”

(Di lunedì 22 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Oms ha un rilevante ruolo di guida, a livello globale, per il raggiungimento dei più alti livelli di salute quale diritto fondamentale di ogni persona. L'continuerà a contribuire in modo costruttivo, insieme agli altri Stati europei, al dibattito in corso sul Regolamento Internazionale sulla Salute e sul nuovo accordo per le pandemie”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazioche, insieme al vice ministro Cirielli, ha incontrato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus oggi a Ginevra dove è in corso la 76° Assemblea Mondiale della Salute.“La pandemia – ha aggiunto il ministro– ci ha insegnato quanto sia importante costruire un'architettura sanitaria globale efficace per contrastare le sfide future e quanto sia fondamentale il ruolo dei professionisti sanitari che ...

Assemblea Oms. Schillaci incontra Tedros: "Da Italia collaborazione"

