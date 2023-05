Omicidio-suicidio vicino al confine con Baranzate e Novate Milanese

(Di lunedì 22 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Due cadaveri sono stati trovati ieri sera in via Cogne a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano a poche centinaia di metri dalcon. Si tratterebbe di un. Le vittime sono due uomini: un 51enne italiano, e un uomo non ancora identificato, probabilmente di origini straniere. Due cadaveri trovati ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

