Omicidio-suicidio a Milano | uccide un uomo e colpi di forbici e poi si getta nel vuoto

(Di lunedì 22 maggio 2023) AGI - Si chiama Claudio Giannuario, il 51enne che si è tolto la vita dopo aver ucciso adiin casa sua un altronon ancora identificato. L', i cui contorni sono ancora poco chiari, sarebbe avvenuto - stando ai primi accertamenti medico-legale - qualche ora prima dell'intervento dei Carabinieri per ildi Giannuario. Sulle braccia del 51enne sono stati trovati segni compatibili con un gesto autolesionista. La vittima, non ancora identificata, è statata al collo. Secondo le testimonianze dei vicini, l'appartamento al primo piano era un porto di mare con un continuo via vai di persone soprattutto di sera. Giannuario, disoccupato, aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio.

