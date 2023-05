omicidio - suicidio a milano | 51enne uccide a colpi di forbici un uomo e poi si getta da settimo piano

(Di lunedì 22 maggio 2023) Estratto dell'articolo di Nicola Palma www.ilgiorno.itSANGUE 1stanotte in uno stabile di via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. I carabinieri sono intervenuti inizialmente per unche si era lanciato dal ...

É ancora presto per dirlo, ma per il momento tutti gli elementi confluiscono nell'ipotesi. Forse all'origine vi è una lite, per motivi ancora da chiarire, finita nel sangue. Il ...Uccide un uomo con arma da taglio, poi si getta dal settimo pianonella notte a Milano in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro . Prima i carabinieri sono intervenuti per un uomo di 51 anni morto dopo essersi lanciato dal settimo piano di un ...Estratto dell'articolo di Nicola Palma www.ilgiorno.it FORBICI SANGUE 1stanotte in uno stabile di via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. I carabinieri sono intervenuti inizialmente per un uomo che si era lanciato dal settimo piano del palazzo: morto ...

