(Di lunedì 22 maggio 2023) GRUMELLO DEL MONTE. Davanti alla Corte d’Assise di Bergamo continua il processo iniziato lunedì 27 marzo per l’di Anselmo, ucciso a 56 anni il 19 aprile 2022. Oggi in aula sentita la figlia Federica e lodel carcere di San Vittore dove l’assassino, Hamadi El Makkaoui, è detenuto.

Non è l'. Non è il finale di redenzione che evoca Sciascia. Non è la pace dello spirito. ... fino a non averne alcuna se non quella di un disperato chedi poco e niente in terra ionica: ...... accusato dell'di Anselmo, l'imprenditore ucciso a Grumello del Monte lo scorso 19 aprile. Si tratta di Luca El Makkaoui, nato a Bergamo da genitori di origini marocchine, incensurato,...Svolta nelle indagini sull'di Anselmo, imprenditore 56enne ucciso il 20 aprile a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. I carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, residente a Grumello, che ha ...

Omicidio Campa, lo psicologo: «L'ex fidanzato si sente mostruosamente in colpa» L'Eco di Bergamo

Bergamo. Prima udienza per il processo a carico di Hamadi El Makkaoui, il 24enne marocchino reo confesso dell’omicidio dell’imprenditore di Grumello del Monte Anselmo Campa. La vittima è stato uccisa ...GRUMELLO DEL MONTE. Davanti alla Corte d’Assise di Bergamo continua il processo iniziato lunedì 27 marzo per l’omicidio di Anselmo Campa, ucciso a 56 anni il 19 aprile 2022. Oggi in aula sentita la fi ...