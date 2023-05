OMB Valves acquisisce il plesso ex Emerson di Rescaldina e assume 25 lavoratori

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 maggio 2023) Bergamo. La OMBSpa dei fratelli Brevi ha acquisito il sito produttivo delladi, in provincia di Milano, con l’impegno dire 15 dipendentifra il 2023 ed il 2024, ed altri 10 nel corso del 2025. LaAutomation Solution, anche conosciuta come la ex Raimondi, multinazionale americana produttrice di valvole, lo scorso anno ha deciso di trasferire la produzione in Germania e in Indonesia, chiudendo il sito produttivo rescaldinese che occupava 120 persone più l’indotto e i servizi, per un totale di circa 150. L’attività si è conclusa lo scorso 30 aprile. Alcunihanno siglato accordi con incentivi all’esodo, mentre altri, nel frattempo, hanno trovato altre occupazioni. Per una quarantina di ...