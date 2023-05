Oltre 12mila visitatori per il primo weekend di open house Roma

...diretta dagli agricoltori è salito in Puglia ad700 milioni di euro e coinvolge ormai..." un chilo di ciliegie dal Cile per giungere sulle tavole italiane deve percorrere quasi...Il conto dell'Onu: gli eventi meteorologici, climatici e idrici estremi hanno causato quasi 12.000 disastri dal 1970 al 2021 nel mondo, condue milioni di ...Gli eventi meteorologici , climatic i e idrici estremi hanno causato quasi 12.000 disastri dal 1970 al 2021 nel mondo , condue milioni di vittime di cui il 90% nei paesi in via sviluppo e perdite economiche di circa 4.300 miliardi di dollari. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della meteorologia (Wmo), che fa ...

Lions Club raccoglie oltre 12mila per i territori alluvionati AltaRimini

Gli allarmi precoci salvano vite", sottolinea Taalas. Oltre il 60% delle perdite economiche dovute a disastri meteorologici, climatici e legati all'acqua sono state segnalate per le economie ...I fenomeni meteorologici estremi sembrano ormai quasi all'ordine del giorno, l'Onu ha messo nero su bianco i numeri.