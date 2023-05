(Di lunedì 22 maggio 2023) Presentati oggi atrenel corso dell'evento 'Verso le: ilsi fa strada' Una sfida all’insegna dell’innovazione conper unapiù inclusiva, sicura, sostenibile e vicina agli utenti. E’ quella che vede in, concessionaria autostradale che fa parte del gruppo Fnm, in vista delle, un appuntamento che rappresenta un driver di grande rilevanza per il territorio. Tre sono iper ildellapresentati ...

A tutela salute e sicurezza lavoratori impegnati in cantieri . E' stato sottoscritto un protocollo d'Intesa tra Inail e Societa' InfrastruttureCortina per lee Paralimpiadi del 2026. L'accordo e' di durata triennale e ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri delle opere ...La prossima stagione sarà il punto di forza della Vero Volley, la squadra che anche quest'... titoli da difendere in Nations League ed Europei, poi le qualificazioni alledi Parigi ...Sogni di un imprenditore, che conta di avere già qualcosa da mostrare al grande pubblico per ledel 2026 a- Cortina, anche se la vera Hyperloop dovrebbe palesarsi non prima del 2028.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Milano Serravalle in campo con progetti innovativi per futuro mobilità lombarda Adnkronos

Così il presidente Fnm intervenendo all'evento 'Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada' nel corso del quale sono state presentate le tre nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda ...(Adnkronos) – Una sfida all’insegna dell’innovazione con progetti per una mobilità più inclusiva, sicura, sostenibile e vicina agli utenti. E’ quella che vede in campo Milano Serravalle, concessionari ...