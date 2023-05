Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Milano Serravalle in campo con progetti innovativi per futuro mobilità lombarda

(Di lunedì 22 maggio 2023) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Una sfida all’insegna dell’innovazione conper unapiù inclusiva, sicura, sostenibile e vicina agli utenti. E’ quella che vede in, concessionaria autostradale che fa parte del gruppo Fnm, in vista delle, un appuntamento che rappresenta un driver di grande rilevanza per il territorio. Tre sono iper ildellapresentati oggi a, presso il Palazzo delle Stelline, nel corso di un evento ‘Verso le: il ...

Da Napoli a Washington, Natalia Vacca alledi Neuroscienze La giovane partenopea ha ... Professore associato di Astrofisica presso il dipartimento di Fisica dell'Università Bicocca di, ...Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente Fnm intervenendo all'evento 'Verso le2026: il futuro si fa strada' nel corso del quale sono state presentate le tre nuovi progetti per il futuro ...E' quella che vede in campoSerravalle, concessionaria autostradale che fa parte del gruppo Fnm, in vista delle- Cortina 2026, un appuntamento che rappresenta un driver di ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Gibelli (Fnm): 'Nuovo progetto per integrazione trasporto ferro e gomma' Tiscali Notizie

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo aperto Milano al mondo e questo rappresenta per la città e per la regione, crescita e opportunità. Dobbiamo pensare a uno sviluppo coordinato e coerente. Le olimpi ...Così il presidente Fnm intervenendo all'evento 'Verso le olimpiadi 2026: il futuro si fa strada' nel corso del quale sono state presentate le tre nuovi progetti per il futuro della mobilità lombarda ...