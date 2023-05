Oggi 22 maggio | Santa Rita da Cascia Invocata nei casi più disperati | porta in fronte il segno delle sofferenze di Cristo

(Di lunedì 22 maggio 2023)la Chiesa celebra unasante più popolari di sempre,per la sua eccezionale capacità di intercedere grazie. In Italia e nel mondo i fedeli si rivolgono a lei, la monaca da tutti conosciuta come la «deiimpossibili», neipiùnasce intorno al 1370 a Roccaporena, piccolo paese L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il 221906 i fratelli Orville e Wilbur Wright ottennero la patente ufficiale per il brevetto della ... Un film ancoratesissimo, organizzato da un montaggio preciso e serrato quando serve. ...controlliamo ogni singolo monopattino, lo revisioniamo e a fine vita salviamo elementi utili ... Le storie da non perdere di Wired " Il 30il Wired digital day torna in Puglia: appuntamento ...Si è mostrata senza parrucca per la prima volta dopo la malattia. David Parenzo apre la puntata di sabato 20di 'In Onda', su La7, salutando collegata con lo studio: 'Saluto Concita con questo splendido e inedito look' dice il conduttore, e la giornalista risponde: 'È un sollievo'. La giornalista De ...

Il 25 maggio,alle 11.30, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in viale Pasubio 5 a Milano, si terrà l’evento inaugurale, aperto al pubblico, della Giornata mondiale senza tabacco. Lilt presenterà ...Per questa parte del mese di maggio TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si affermano ancora una volta come i provider più convenienti per la telefonia mobile.