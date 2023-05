Odio e assalto no-vax contro l' immunologa Viola | altro caso al Salone del libro

(Di lunedì 22 maggio 2023) Non c'è pace aldeldi Torino. Antonelladell'Università di Padova, ha raccontato su La Stampa l'aggressione, ieri all'evento dove presentava il suo ultimo(«dedicato all'invecchiamento non a vaccini o Covid»): «Da quando la pandemia ha avuto inizio, più volte mi hanno scritto e avvicinato persone contrarie ai vaccini e con molte di queste è stato possibile un confronto, anche se qualche volta poi ci si lasciava ognuno con le proprie opinioni. Ma chi urla, chi offende, chi mostra aggressività non cerca il dialogo, vuole solo lo s, vuole solo sfogare una rabbia repressa anche a costo di prevaricare i diritti altrui». Dopo un incipit ecco il momento clou della giornata: «Un signore molto aggressivo ha interrotto un'intervista urlandomi ...

Non c'è pace al Salone del libro di Torino. Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova, ha raccontato su La ...