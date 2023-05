(Di lunedì 22 maggio 2023) Da qui a tree economie avanzate e dell'giungeranno a maturazionedel debito pubblico per 23.000 miliardi di dollari, che andranno rimborsati o rinnovati ma in un contesto ...

Da qui a tre anni nelle economie avanzate e dell'areagiungeranno a maturazionedel debito pubblico per 23.000 miliardi di dollari, che andranno rimborsati o rinnovati ma in un contesto nettamente meno agevole: tassi di interesse saliti, ...

Ocse, titoli Stato per 23.000 mld nell'area scadranno entro 3 anni Agenzia askanews

Nell'ultimo anno l'inasprimento monetario ha mostrato una accelerazione, si legge, e la propensione al rischio dei mercati finanziari globali si è spostata, ...In Italia il reddito delle famiglie è calato del 3,5% nel quarto trimestre 2022, con conseguenze sulle disponibilità e sui consumi.