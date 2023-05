Obesità | le cinque diete più efficaci secondo gli esperti tra cui la migliore in assoluto

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 22 maggio 2023) Nel 2025, in Europa, un adulto su quattro sarà obeso. Lo evidenziano le associazioni di medici europee, per le quali il fenomeno si può considerare «pandemico». Sulla base dei dati raccolti in vari studi, hanno individuato le terapie nutrizionali più indicate ad affrontare sovrappeso e: ecco di quali si tratta