Nuovo singolo di Pasquale Sculco | Maestro John

(Di lunedì 22 maggio 2023), in arte Carboidrati, in radio e nei principali store digitali con il”, un quadro autobiografico che affronta due aspetti diversi del quotidiano: la parte legata ai pensieri e quella legata alle cose comuni. Il brano nelle strofe si caratterizza di rimandi a concetti più sognanti, incorniciati in un’atmosfera musicale sospesa; nei ritornelli invece diventano protagonisti i problemi pratici: bollette, debiti, camicie stropicciate. In tutto ciò il “” rappresenta la guida, “il centro di gravità permanente” che aiuta a tenere insieme tutti i pezzi del puzzle. Il videoclip sarà disponibile da fine maggio sul canale YouTube ufficiale dell’artista. Il brano verrà presentato anche nel programma “Calcio ...

...dalcapitolo (e di certo c'è chi si è divertito molto, si vedano le cosiddette sculture oscene ). Eiji Aonuma ha raccontato di aver speso giorni e giorni a giocare e addentrarsi in ogni...Il riciclo di lusso nell'alta orologeria è possibile. Lo dimostra ilBig Bang Unico di Hublot , realizzato con Nespresso utilizzando le capsule riciclate del caffè.durevolezza di ogni...approfondimento Peter Gabriel pubblica ilPanopticom, tratto dalalbum "L'amore può guarire" "Siamo tutti parte di qualcosa, spero" dice Peter Gabriel in un istante di pausa tra una ...

DELIRIUM X TREMENS: in arrivo il nuovo singolo "The Whale'S Funeral" metalitalia.com

Il produttore del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha rivelato un particolare molto interessante sull'uscita di quello che sembra già destinato a diventare il gioco del 2023. Come da in ...ServiceNow ha annunciato la disponibilità di Finance e Supply Chain, due nuovi workflow per l'automazione dei processi aziendali.