Nuovi successi per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma

(Di lunedì 22 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Maestro Antonio Furno nello scorso fine settimana. Ai Campionati italiani assoluti paralimpici diche si sono svolti sabato 20 e domenica 21 maggio a Santa Venerina, la campionessa Rossana Pasquino, che si allena presso, ha conquistato il titolo italiano nella sciabola. La schermitriceha ottenuto anche una medaglia di argento nella spada. Nella finale della spada, infatti, Pasquino ha ceduto il passo alla compagna della nazionale italiana Julia Markowska perdendo per una sola stoccata. La professoressa sannita si è rifatta nella finale di sciabola dove si è presa la rivincita contro Julia Markowska vincendo per 15-5. Ai Campionati italiani paralimpiciha ottenuto risultati importanti anche con i due spadisti Salvatore De ...

