Nuova penalizzazione per la Juve | -10 | l’Atalanta adesso è quinta

(Di lunedì 22 maggio 2023) La Corte d’Appello della Figc ha stabilito nella serata di lunedì (22 maggio) che lantus dovrà essere penalizzata nell’attuale campionato in corso per 10 punti. I bianconeri hanno già annunciato che valuteranno un ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, di fatto sancendo un altro capitolo di una vicenda che non sembra ancora vicina al proprio punto finale. La classifica di Serie A subisce così un altro scossone, con ripercussioni dirette anche per. Lantus scende a 59 punti e la sconfitta di Empoli (4-1 nel posticipo di lunedì sera) la lascia al settimo posto. La Dea resta a 61, davanti anche alla Roma, bloccata in casa sul 2-2 dalla Salernitana e ferma a 60, ora sorpassata proprio dai nerazzurri, che finiscono questa giornata al quinto posto provvisorio. Si riaccende anche la corsa per la Champions League, visto ...