Nuova Orchestra Scarlatti | Quinta edizione di Orto Sonoro a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 22 maggio 2023)Parte il 28 maggio dalle 17:30 alle 19:30 ladi “, un suono per ogni pianta”di. Un suono per ogni pianta. Ritorna la magia dell’Botanico trasformato in un giardino di suoni. Per la rassegna I Concerti per Federico, realizzata dallain collaborazione con l’Università Federico II di, domenica 28 maggio 2023, all’Botanico diin Via Foria 223, si svolgerà la V ...