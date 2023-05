(Di lunedì 22 maggio 2023) Dietro agli straordinari successi di Gregorio, del mezzofondo italiano e delle acque libere, c’è un gruppo di lavoro veramente eccezionale. A guidarlo è Fabrizio, che è stato ospite dell’ultima puntata di Swim2U, il programma di Sport2U e OA Sport presentato da Enrico Spada ed Aglaia Pezzato.si è soffermato sul momento attuale dei suoi atleti, che si stanno preparando a Roma: “Il gruppo è abbastanza numeroso e variegato. Abbiamo diversi filoni da seguire. Per il gruppo maschile abbiamo iniziato a Piombino con la prima tappa della Coppa Len, che era già una prova di valutazione per i Mondiali di Fukuoka. Con i maschi sto facendo una programmazione che guarda più all’estate; mentre con le ragazze, dove il discorso è più aperto, ho deciso dipiù un alleggerimento in vista delle prove ...

... di stanza a Ostia sempre nel gruppo di Fabrizio: in 2h02'05'6 la transalpina ha battuto ... le reazioni Le parole di Acerenza: 'Le condizioni erano difficili, ma questo è ilin acque ......Bridi (Esercito/Trento), Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros) e Sofie Callo (Fiamme Oro/Superba). Nello staff, assieme al coordinatore tecnico Stefano Rubaudo, i tecnici Fabrizio, ...... ma la scelta presa con il suo tecnico Fabrizioera appunto in funzione di approcciare novità per Fukuoka. Il quinto tempo mondiale stabilito oggi pone una delle miniere d'oro deldi ...

Nuoto, Antonelli: "Paltrinieri deve ancora fare il suo miglior tempo. Bridi geneticamente ha qualcosa in più" OA Sport

Antonelli si è soffermato sul momento attuale dei suoi atleti ... visto che arriverà prima il nuoto di fondo. Adesso ci stiamo concentrando come allenamenti sulle acque libere, ma dopo le prime due ...Vento, pioggia e maltempo non fermano lo spettacolo. Le grandi firme griffano la seconda tappa di World Cup di Nuoto in Acque Libere a Golfo Aranci con il vicecampione olimpico della distanza Kristof ...