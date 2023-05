(Di lunedì 22 maggio 2023), una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Roberto. ROTAZIONI PROBLEMATICHE – Inzaghi per la sfida colha scelto di ruotare i suoi titolari. Mandando in campo al Maradona una formazione con molte seconde linee. Anzi, quasi tutte. Un rischio in un match di questo livello. E stavolta le sue scelte non sono state vincenti. Con un giocatore in particolare a spiccare in negativo: Roberto. Espulso al minuto 40 per somma di ammonizioni. TROPPI FALLI – Con l’infortunio di Mkhitaryan e la necessità di dare minuti di riposo ai migliori, Inzaghi colha schierato un centrocampo ...

... tranne che in vista di un piazzamento Champions, né confidare nel 'cortomuso' né unaneo - ... avrei schierato Alex Sandro, di cui mai sil' importanza bianconera al pari di quando non c'è. ......di molti il match più bello della serata" è quanto si legge in una. Il maestro Angelino Mascaro dichiara: "Abbiamo perso la prima ripresa, tornato all'angolo abbiamo pensato allagiusta ...L'appello per una B a 22 squadre Tant'è che la società rossoblu è dovuta intervenire in una... Orgoglio,psicologica per spingere le Rondinelle o solo scaramanzia La situazione della ...

Nota tattica di Napoli-Inter: Gagliardini compromette la gara Inter-News.it

Che non si è intristito né si è messo a fare i capricci, ma è risultato decisivo E come in tutti i turni a eliminazione il belga è risultato decisivo per il passaggio del turno. SUBENTRO DECISIVO – In ...