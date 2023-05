Nonna chiede 18 euro l’ora alla figlia per fare da babysitter ai nipoti | “Così mi farà indebitare”

(Di lunedì 22 maggio 2023)18perdaaiUnaha chiesto un compensopropriaperdaai suoi: a raccontare la curiosa vicenda è stata la stessa neomamma con un post su Reddit. La 29enne, infatti, ha spiegato di aver chiesto a sua madre di poter badare al figlio una volta, terminato il congedo, lei rientrerà al lavoro. “Ho chiesto a mia madre di aiutarmi a prendermi cura del mio neonato in modo da poter tornare al lavoro una volta scaduto il mio congedo. Mia madre ha 64 anni, dal 1992 è una mamma casalinga e non ha mai più lavorato da allora, ma ha rifiutato la mia ...

Nonna chiede 18 euro all'ora per badare al nipote: il post della ... Mamme.it

Una nonna ha chiesto un compenso alla propria figlia per fare da babysitter ai suoi nipoti: a raccontare la curiosa vicenda è stata la stessa neomamma con un post su Reddit. La 29enne, infatti, ha ...