Non vogliamo abituarci a convivere con la crisi climatica | si rassegnino Mentana e Musumeci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 maggio 2023) L’Emilia Romagna è sommersa. Attivisti di XR e di tantissime altre realtà ecologiste e per il cambiamento sociale stanno aiutando sul territorio, hanno raccolto materiali e beni di prima necessità, stivali e pale, e si sono recati nelle zone colpite. Ma questo non basta e non basterà, finché si continueranno a coprire le vere responsabilità. Da inizio anno sono già stati 70, tra siccità e alluvioni, gli eventi estremi causati dallaecoche hanno colpito tutte le regioni d’Italia. Questo dramma non è un caso isolato e non possiamo far finta che sia tale. Negli ultimi anni alluvioni e altri eventi climatici estremi si sono moltiplicati, sia in Italia che nel resto del mondo. Non è maltempo, come certa stampa si ostina a indicarlo, ha un nome preciso:ed ecologica, cioè un problema globale ...