Noipa cedolino | ecco quando ci saranno gli aumenti aggiornamento 22 MAGGIO

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 22 maggio 2023) Ultime notizieciglirelativi al taglio del cuneo fiscale (1,5%) e sgravi temporanei (fino a dicembre 2023) Con l’ultima manovra di bilancio – la prima del governo Meloni – si è introdotto un incremento pari all’1,5% dello stipendio tabellare, in attesa di un accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024 dopo quello raggiunto e firmato pochi mesi fa per il triennio 2019-2022 (di cui abbiamo parlato più che abbondantemente, sia per gliche per il calcolo degli arretrati). Tuttavia, al momento non abbiamo ancora notizie sul pagamento di tale aumento stipendiale da parte di. A questo incremento dell’1,5% legato al taglio del cuneo fiscale e posto in legge di bilancio, va ...