Noemi Bocchi | il figlio al primo posto nelle gare di calcio a scuola | ' Nuovo Totti?'

'Tale padre, tale figlio', recita il detto. Francesco Totti non è il papà del figlio della sua compagna(avuto dalla precedente relazione), ma in questo caso il detto calzerebbe alla perfezione. Il bambino della flower designer sta partecipando ai campionati scolastici di calcio e, come ...Mancano solo gli incontri con papà Francesco Totti ee poi la bella famiglia allargata sarà al completo. Fotogallery - Ilary Blasi e Chanel Totti alle giostre con i fidanzati BRINDISI ..., la nuova fiamma di Francesco, è entrata nell'equazione. Il divorzio è proseguito a fasi alterne. A momenti Totti e Ilary sembrano pronti a capirsi e trovare un accordo, e in altri casi ...

Francesco Totti e Noemi Bocchi, insieme al Foro Italico (tra tennis e padel) Vanity Fair Italia

"Tale padre, tale figlio", recita il detto. Francesco Totti non è il papà del figlio della sua compagna Noemi Bocchi (avuto dalla precedente relazione), ma in questo caso il detto calzerebbe alla ...Chanel Totti festeggia ancora. Il 13 maggio la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha spento le sue 16 candeline, e ieri lo ha rifatto. Dopo il weekend romantico per sole coppie, mamma Ilary con..