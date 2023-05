No! Kamala Harris non era «ubriaca» e non ha fatto il discorso sconclusionato

(Di lunedì 22 maggio 2023) La vicepresidente Usaè soggetta allo stesso destino dell’uomo che la scelse come candidata dem alla vicepresidenza, ovvero il presidente Joe Biden. Entrambi, infatti, sono bersagli prediletti della disinformazione online, che attraverso immagini, video e foto alterati prova puntualmente a metterli in ridicolo e a sottolineare la loro presunta inadeguatezza al ruolo che sono chiamati a ricoprire. L’ultimo caso riguarda un video in cuiparla in modo strascicato, condiviso da alcuni utenti che sostengono sia. Per chi ha fretta: Un video in cuiparla in modo strascicato è stato condiviso da alcuni utenti che sostengono siaIl video originale risale allo scorso aprile, nel giorno in cui...

